TFF tarafından açıklanan yeni harcama bütçesi sonrası takım gideri, verilen 275 milyon TL ve %30 sapmaya denk gelen Beşiktaş'ta her şeye rağmen transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer yapması için bütçeyi artırması gereken siyah-beyazlı yönetimin elindeki birinci formül oyuncu satışından hem bonservis elde etmek hem de maaş yükünü düşürerek bütçeye ek alan yaratmak. Son dakika haberine göre Yönetici Erdal Torunoğulları ise her an transfer yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.