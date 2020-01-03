Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz bir araya geldi. Transferin masaya yatırıldığı zirvede, takımdan gidecek ve transfer edilecek yıldızlar konuşuldu. Terim, yönetimden ilk olarak bir stoper istedi...

Luyindama, milli takımda yaşadığı sakatlık dolayısıyla sezonu kapattı. Galatasaray, devre arasında Luyindama'nın sözleşmesini dondurup, bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Aslan'ın gündemindeki isim ise ligimize yabancı değil...



Manuel Da Costa

DA COSTA'YA 1.5 YILLIK TEKLİF!

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa, Galatasaray'ın gündeminde. Kulübü Al İttihad ile bağlarını koparan tecrübeli stoper, Galatasaray ile pazarlık halinde. Sarı-kırmıızlıların Da Costa'ya 1.5 yıllık sözleşme için 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Manuel Da Costa, resmi imzalar için transfer döneminin açılmasını bekliyor.