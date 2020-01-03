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haberi geldi: yıldız isimle anlaştı! İşte sözleşme detayları...

'da operasyonu başladı! Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları da hız kazandı. Ara transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen kulüp olan 'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla birlikte bir stoper transfer etmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Galatasaray'da bu yönde bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 10:02
Son dakika transfer haberi geldi: Galatasaray yıldız isimle anlaştı! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz bir araya geldi. Transferin masaya yatırıldığı zirvede, takımdan gidecek ve transfer edilecek yıldızlar konuşuldu. Terim, yönetimden ilk olarak bir stoper istedi...

Luyindama, milli takımda yaşadığı sakatlık dolayısıyla sezonu kapattı. Galatasaray, devre arasında Luyindama'nın sözleşmesini dondurup, bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Aslan'ın gündemindeki isim ise ligimize yabancı değil...


Manuel Da Costa

DA COSTA'YA 1.5 YILLIK TEKLİF!

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa, Galatasaray'ın gündeminde. Kulübü Al İttihad ile bağlarını koparan tecrübeli stoper, Galatasaray ile pazarlık halinde. Sarı-kırmıızlıların Da Costa'ya 1.5 yıllık sözleşme için 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Manuel Da Costa, resmi imzalar için transfer döneminin açılmasını bekliyor.

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Son dakika transfer haberi geldi: Galatasaray yıldız isimle anlaştı! İşte sözleşme detayları...
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