Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan Alper Potuk ve Mehmet Ekici açıklaması!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Ajansspor'un sorularını yanıtlayan Gevrek, merak edilen tüm sorulara açıklık getirdi.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Alper Potuk ve Mehmet Ekici hakkında konuşan Gevrek, şu açıklamalarda bulundu;

"Aper Potuk konusunda hocamızla görüşeceğiz. Alper iyi bir futbolcu. Fakat yüzde yüz bir durum oluşmadı. Hocamla konuşacağım. Şu an bir girişimimiz bulunmadığı için net konuşamıyorum. Alper Potuk'u her takım ister. Hocam talep ederse değerlendirilebilir."

Mehmet Ekici transferine de değinen Gevrek şöyle devam etti;

"Mehmet Ekici konusu sosyal medyada ortaya çıkan bir durum. Ancak resmi bir görüşme yapmadık. Oğuzhan Özyakup ile ilgili de bir girişimimiz olmadı. Tabii ki koşullar önemli. Ancak iki futbolcu için de bir girişimimiz olmadı."

"GUILHERME GİTMEK İSTERSE ÖNÜNÜ AÇARIZ"

"Guilherme için çok teklif var. Ancak bizi tercih etti. Bir transfer talebi olursa kolaylık sağlarız. Bizim de ona sözümüz var. Büyük takımlar isterse giderim demişti. İsterse önünü açarız."