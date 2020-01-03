Usulden bozuldu

FETÖ

Futbolda şike davasında, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama sonucu, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince tamamlandı. Daire, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını usul eksikliğinedeniyle bozdu.Yeni sürecin de en az 1.5 yıl devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Aziz Yıldırım, "ifadesini kullandı. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığındavasında beraatine karar vermişti. Dosya uzun bir zamandır Yargıtay'daydı...BERAAT eden Aziz Yıldırım'ın şikâyetiyle FETÖ adına hareket ettikleri ve yargılanan kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin sorumluları hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Yeni atamalarla kadrosu değişen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "Şikede kumpas" soruşturması kapsamında, 23 Nisan 2016'da 12 kişi tutuklandı, aralarında eski Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da olduğu bazı kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.