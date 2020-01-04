Atletico Madrid Levante | CANLI

İspanya 1. Futbol Ligi La Liga 19. haftada Atletico Madrid ile Levante yeşil sahada kozlarını paylaşmak için bir araya geliyor. 32 puanla 4. sırada bulunan Madrid ekibi evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Diğer yandan çekişmeli geömesi beklenen maçı takip etmek isteyen sporseverler arama motorları vasıtasıyla Atletico Madrid Levante maçı canlı takibi ile ilgili yoğun ve detaylı araştırmalarına devam ediyor. Müsabakayı dakika dakika sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Atletico Madrid Levante maçı canlı takip linki ile maçın diğer detayları...

ATLETICO MADRID 0 - 0 LEVANTE





İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU



