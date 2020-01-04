Espanyol Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da lider Barcelona, ligin son sırasındaki Espanyol'a konuk oluyor. Katalan ekibi Espanyol 18 maç sonunda sadece 10 puan toplayarak ligin dibinde yer alıyor. Lider Barcelona ise ezeli rakibi Real Madrid'ten 2 puan daha fazla topladı ve 39 puanda. Espanyol Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunun cevabı ve iki takımın muhtemel 11'leri haberimizde...

ESPANYOL BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

D SMART bu sezon Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Valencia gibi Avrupa devlerinin yer aldığı La Liga'nın yayın haklarını satın aldı. Espanyol Barcelona maçının başlama saati 23:00, bu geceki önemli maç Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ESPANYOL

Diego Lopez, Gomez, Espinosa, Calero, Adria Pedrosa, Iturraspe, Darder, Granero, Lei Wu, Melendo, Facundo Ferreyra

BARCELONA

Neto, Semedo, Umtiti, Lenglet, Firpo, Busquets, de Jong, Rakitic, Ansu Fati, Messi, Suarez

Ev sahibi Espanyol, bu sezon ligde 18 maçın yalnızca 2'sinde gol yemedi.