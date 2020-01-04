Kasımpaşa’da büyük temizlik

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketboigin ilk yarısında beklediğini bulamayan takımlardan olan Kasımpaşa, büyük bir değişime gidiyor. Lacivert-beyazlı yönetim tam 11 futbolcunun biletini kesti. Buna göre takım kaptanı Veysel, Popov, Khalili, Yusuf Erdoğan, Ben Youssef, Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Jose, Veigneau ve kaleci Ramazan'la yolların ayrılmasına karar verildi. Kampa götürülmeyecek olan bu oyunculara kulüp bulmaları istendi. Quaresma ve Aytaç Kara ile ise yola devam edileceği belirtildi.Kasımpaşa'da 13 maçı bulunan Quaresma 3 gol atarken, henüz gol pası veremedi.Kasımpaşa ile 16 lig, 1 tane de kupa maçına çıkan Aytaç Kara, dört gol attı ve 1 asist yaptı.