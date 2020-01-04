Trabzonspor'un Jose Sosa ve Filip Novak'a önerdiği rakamlar belli oldu

Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile de görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "Takımda kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara önerilen rakamlar ortaya çıktı. Trabzonspor'un Sosa'ya sezon başına 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra sezon başına 1 milyon 500 bin Euro teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncuların bu rakamlara sıcak baktığı ifade edilirken, menajerlerinin ise daha yüksek rakamlar almaya çalıştığı öğrenildi. yeni sözleşme için önerdiği rakamlar belli oldu Bordo-mavili yönetim; Arjantinli orta sahaya iki, Çek savunmacıya da üç yıllık mukavele teklifinde bulundu. Oyuncular rakam ve sürelere sıcak bakıyor ancak menajerlerin beklentileri daha yüksek rakamlar almaya çalıştığı öğrenildi.

HOSSEİNİ'YE VİZE YOK!

Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini için İtalya ve Almanya'dan resmi teklifler geldi. Ancak yönetim kurulunun bu teklifleri değerlendirmeyi planlamadığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımda kalmak istemediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İlk yarının son haftalarında çok fazla forma şansı bulamayan ve şanssız bir sakatlık yaşayan Hosseini'nin devre arası kampına dahil olacağı ve oynamak için de son derece istekli olduğu belirtildi.

NDİAYE'DE İŞLEM TAMAM

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralamak için hem oyuncu hem de kulübü Stoke City ile anlaşan Trabzonspor, bu transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada, oyuncu için görüşmelerin başladığı ifade edildi. Bordomavililerin, 29 yaşındaki futbolcuya 6 ay için 900 bin Euro vereceği öğrenildi. Trabzonspor, Senegalli orta sahanın kulübüne ise kiralama bedeli ödemeyecek.