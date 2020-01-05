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Katalan derbisinde kazanan çıkmadı! 2 - 2 |

'da heyecan 19. hafta maçlarıyla devam etti. Ligde ilk yarının son haftasında , derbi karşılaşmasında 'un konuğu oldu. İzleyenlerin oldukça keyif aldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı. Barcelona, 1-0'dan 2-1'e çevirdiği maçta sonunu getiremedi. Taraflar 2-2'lik beraberlikle sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi: 5.1.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 12:48
Katalan derbisinde kazanan çıkmadı! Espanyol 2 - 2 Barcelona | MAÇ ÖZETİ

La Liga'nın 19. haftası derbi maça sahne oldu. Barcelona, ligde zor günler geçiren ve son sırada bulunan Espanyol ile deplasmanda karşılaştı. Lider Barcelona'nın mutlak favori olduğu karşılaşmada, bir sürpriz yaşandı ve karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Espanyol oldu. Mavi-beyazlılar, 23. dakikada David Lopez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, Barcelona'dan devre arasında Vidal hamlesi geldi...

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise konuk ekip Barcelona oldu. Bordo-mavililer, 50. dakikada Suarez ve 59. dakikada Vidal'in golleriyle, skoru tersine çevirmeyi başardı.

Barcelona'da 75. dakikada De Jong ikinci sarı karttan oyun dışında kalırken, maçın sonucunu belirleyen gol 88. dakikada Wu Lei'den geldi.

Barcelona, bu sonucun ardından devreyi averajla Real Madrid'in önünde lider bitirmeyi garantiledi.

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Katalan derbisinde kazanan çıkmadı! Espanyol 2 - 2 Barcelona | MAÇ ÖZETİ
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