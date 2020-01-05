Bir imzaya bin forma!

rabzonspor

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, Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye'yi satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon Euro garanti ücret, menajerine 100 bin Euro, Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek. Kulübün resmi sitesinden de Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ndiaye'ye imza attırırken resimleri paylaşıldı. Ağaoğlu, Ndiaye'ye imza törenlerinde forma satın alma geleneği olduğunu belirterek "Kaç forma alacaksın?" diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını arttırarak, "1000 tane almak istiyorum" cevabını verdi. Ndiaye daha sonra giyeceği 15 numaralı forma ile de poz verdi.