Sadri Şener: Konuştuğu anda gönderecektiniz

Trabzonspor'da yönetimin yanı sıra İstişare Kurulu dahil 7 kurulun ve eski kulüp başkanlarının katılımıyla dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kritik bir zirve yapıldı. Birlik ve beraberlik adına mesajların verildiği toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasıyla sonlanan süreci detaylarıyla anlattı.Eski başkanlardan Sadri Şener de İstanbul'dan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelerek toplantıya katıldı. Şener, yönetime çalışmaları için teşekkür edip tam destek verdiğini söylerken, toplantıda Ünal Karaman'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını vurguladığı öğrenildi. Şener'in "dediği kaydedildi.Halen İstişare Kurulu Başkanı olan bir başka eski kulüp başkanı Özkan Sümer de yönetime nasihatte bulundu. Göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e referans olan Sümer'in,Ona sahip çıkın. Bundan sonraki adım önemli. Bundan öncesini konuşmanın artık önemi yok" dediği öğrenildi.

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