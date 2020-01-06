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Son dakika: Saracchi'den paylaşımı!

'da çalışmaları devam ederken, sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Galatasaray'ın Onyekuru'nun ardından kadrosuna kattığı ikinci isim olan Marcelo Saracchi, 'a geldi. Sarı-kırmızılıların yeni sol beki, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı ile beraber fotoğraf paylaştı...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 17:06
Son dakika: Saracchi'den Galatasaray paylaşımı!

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Leipzig'de forma giyen Uruguaylı yıldız için takımı ile görüşmelere başlandığını, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." sözleriyle kamuoyuna duyurmuştu.

SOL KANATTA DA GÖREV YAPIYOR

Saracchi sol bek pozisyonunda görev yapıyor ve hücuma dönük oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Leipzig'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve gelişmesi için Galatasaray'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki futbolcu, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor.


Saracchi ve Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin

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Son dakika: Saracchi'den Galatasaray paylaşımı!
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