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2019'da Afrika'nın en iyi futbolcusu

İngiltere Premeir Lig ekiplerinden 'da forma giyen Senegalli oyuncu , kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Mane, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 18. farklı oyuncu oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.1.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 01:41
2019'da Afrika'nın en iyi futbolcusu Sadio Mane

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Mısır'ın Hurgada kentinde gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, ödülü son 2 yıldır alan Mısırlı takım arkadaşı Muhammed Salah ve 2016'nın kazananı Cezayirli Riyad Mahrez'i geride bırakan Mane, ödüle ilk defa layık görüldü.

Mane, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 18. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4'er kezle en fazla Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure elde etti.

27 yaşındaki Mane, geçen yıl Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına önemli katkıda bulunmuş, Senegal Milli Takımı formasıyla da Afrika Uluslar Kupası'nda 2'nciliğe ulaşmıştı.

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2019'da Afrika'nın en iyi futbolcusu Sadio Mane
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