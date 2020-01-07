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Eski Fenerbahçeli 'in hesabı hacklendi! "Geri dönüyorum"

'nin geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Swansea'den kiraladığı 'in İnstagram hesabı hacklendi. 30 yaşındaki Ganalı oyuncunun hesabından Fenerbahçe logosu, " de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" ibaresiyle paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 00:23
Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in hesabı hacklendi! Geri dönüyorum

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in İnstagram hesabı hacklendi.

Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.

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Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in hesabı hacklendi! "Geri dönüyorum"
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