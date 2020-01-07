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'ın genç yıldızı 'un yeni adresi netleşti |

'ın ekiplerinde Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında takıma katılan fakat gösterdiği performansla bir türlü bekleneni veremeyen 'un takımdan ayrılması bekleniyordu. 'in büyük umutlarla kadroya kattığı Emre Mor için 'ten 2 takımın devreye girdiği ortaya çıktı. Fransız Gazeteci Manu Lonjon'un duyurduğu habere göre Emre Mor'un transferi için görüşmeler sürüyor...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 21:12
Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor'un yeni adresi netleşti | Galatasaray transfer haberleri

'ın seon başında kadrosuna kattığı 'un geleceği netlik kazanmaya başladı. 'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu bir türlü bekleneni verememişti.

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Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor'un yeni adresi netleşti | Galatasaray transfer haberleri
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