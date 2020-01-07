Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor'un yeni adresi netleşti | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın İspanya La Liga ekiplerinde Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında takıma katılan fakat gösterdiği performansla bir türlü bekleneni veremeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Fatih Terim'in büyük umutlarla kadroya kattığı Emre Mor için İngiltere Championship'ten 2 takımın devreye girdiği ortaya çıktı. Fransız Gazeteci Manu Lonjon'un duyurduğu habere göre Emre Mor'un transferi için görüşmeler sürüyor...
Giriş Tarihi: 7.1.2020 21:05Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 21:12
Galatasaray'ın seon başında kadrosuna kattığı Emre Mor'un geleceği netlik kazanmaya başladı. Fatih Terim'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu bir türlü bekleneni verememişti.