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Son dakika: ’a 3 dönem geçici yasağı

engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan , ’dan gelen haberle adeta yıkıldı. Yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından ’a 3 dönem cezası verildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:04
Son dakika: Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı

Transfer engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan Elazığspor'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, FIFA'dan 3 futbolcuya olan borç nedeniyle geçici transfer yasağı aldıklarını, borcun ödenmesi ile durumun ortadan kalkacağını söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.

BORÇ ÖDENİRSE YASAK KALKACAK

Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA'dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.

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Son dakika: Elazığspor’a 3 dönem geçici transfer yasağı
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