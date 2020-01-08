Fenerbahçe’de stoper satrancı

KNOOP'A

Stoper için yoğun mesaide olan Fenerbahçe;ile ilk görüşmeleri yaptı… 3 futbolcunun da sol ayaklı olması dikkat çekti. Roma'nın yüksek ücret istemesi, Jesus'un da daha uzun süreli bir sözleşme talep etmesi nedeniyle bu transfer zora girmiş durumda. Falette ve kulübü, kiralık anlaşmaya sıcak. Sarı-lacivertliler son olarak Torunarigha ve Hertha Berlin ile de el sıkıştı.olan yönetim, en uygun şartlarda, en iyisini almak için son dakikaya kadar bekleyecek.Fenerbahçeyönetimi, stoper için çalışırken teknik direktör Ersun Yanal da eldeki stoperleri ikinci yarıya hazır hale getirmek için mesaide. Dün sabah idmanında Adil Rami'ye yakın ilgi gösteren Yanal, özellikle alan paylaşımı çalışmasında oyuncusunu sık sık uyarıp, neler yapması gerektiğini gösterdi.Ligin ilk yarısında lisans çıkartılmayan Mehmet Ekici, Antalya kampında istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Takımdan ayrılacağı söylentilerine rağmen oldukça hırslı olan futbolcu ile Ersun Yanal da yakından ilgileniyor.Sarı-lacivertli takımın yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya kampında farklı metotları ile dikkat çekti. Eşi Türk olan ve Türkçe konuşabilen Alman antrenörün çalışma performansı kalecilerden tam not aldı.