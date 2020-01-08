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'ın yıldızı takımdan ayrılıyor! Anlaşma sağlandı

'da çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar 'in isteği doğrultusunda bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ve istenilen performans düzeyine bir türlü çıkamayan yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. basını da yıldız futbolcunun ayrılığını ve yeni takımını duyurdu. İşte son gelişmeler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:54
Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılıyor! Anlaşma sağlandı

Ara döneminde ilk olarak Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan 'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolunun takımı duyuruldu.

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Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılıyor! Anlaşma sağlandı
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