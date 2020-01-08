Galatasaray'ın yıldızı takımdan ayrılıyor! Anlaşma sağlandı
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ve istenilen performans düzeyine bir türlü çıkamayan yıldız futbolcu sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Hollanda basını da yıldız futbolcunun ayrılığını ve yeni takımını duyurdu. İşte son gelişmeler ve transfer detayları...
Giriş Tarihi: 8.1.2020 15:52Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 15:54
Ara transfer döneminde ilk olarak Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolunun takımı duyuruldu.