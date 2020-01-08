Saygısızlığa izin vermeyin!

ÇALIŞTAYI

MHK Kış Semineri dün Antalya'da başlarken, TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere moral aşıladı. VAR öncesindeki dönemi de hatırlatan ve sistemin sadece 1.5 yıl olmasına rağmen iyi işlediğini belirten Özdemir,Eskisi gibi 1 metre ofsayttan atılan golleri,Bizleri temsil edenlere, hele hele sahada saygısızlık yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Onun için sizler de sahadaduygusal davranmayın, yapanın cezasını anında verin" dedi.Yapılan tören ile 33 hakeme FIFA kokartı takıldı. İlk kez FIFA kokartı takılan Arda Kardeşler ise A Spor'a şunları söyledi: "VAR hakemi olmak da sahada olmak da zor. Sahada olmaya alışkınız. VAR daha yeni girdi hayatımıza, yeni yeni öğreniyoruz. Zaman geçtikçe VAR'da da sahadaki gibi kendimizi rahat hissedeceğiz. VAR sistemi ile büyük skandallar sona erdi."Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihleri arasında Ankara'da Türk sporunun sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı bir çalıştay düzenleyecek. "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ilk iki gününde TFF, kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımıyla Türk Futbolu masada olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı çalıştay Türk futbolunun geleceğine de ışık tutacak.