Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı!

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere transfere hızlı giriş yapan kulüplerin önceliği savunma kurgusu oldu. Galatasaray, Luyindama'nın yerine bir stoper takviyesi yapmak isterken arayışlar sürüyor. Sağ bekte ikinci yarıda Martin Linnes'in görev yapacağı Galatasaray'da, sol beke de Saracchi transferi yapıldı ve bek sorunu ortadan kalktı.

Sezonun başından itibaren savunmada sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin, bir stoper ve sol bek almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-lacivertliler bu bölgeye Simon Falette'i kattı ve stoper sorununu nispeten ortadan kaldırdı. Ancak şartların oluşması halinde Fenerbahçe bir stoper transferi daha yapabilir. Kanarya'nın bir diğer önceliği de sol bek. Bu konuda arayışlar hala sürerken Ricardo Rodriguez ismi ön plana çıkıyor.

Trabzonspor da transferde savunmasını düşünerek başladı. Fırtına, ön libero pozisyonuna Ndiaye'yi transfer ederken orta sahasına büyük bir enerji katmış oldu. Bordo-mavililerin şimdiki planı ise stoper transferi. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin uzun süre uğraştığı ve İstanbul'a kadar getirdiği yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...