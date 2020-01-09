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'dan 'ye yılın çalımı!

Ocak ayının gelmesiyle birlikte, takımlarımız bir yandan ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da çalışmalarına devam ediyor... Transfere en hızlı başlayan takım olarak dikkat çekerken, ve birer yaptı. Sarı-lacivertliler savunmaya Frankfurt'tan takviyesini yaparken, bordo-mavililer 'dan da tanıdığımız Ndiaye'yi 'den kiraladı. Savunma için de takviye yapmayı planlayan , 'nin uzun süre peşinden koştuğu ve 'a kadar getirdiği yıldız için harekete geçti. İşte transfer haberlerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:12
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı!

Ara döneminin başlamasıyla beraber takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başta , ve olmak üzere transfere hızlı giriş yapan kulüplerin önceliği savunma kurgusu oldu. , Luyindama'nın yerine bir stoper takviyesi yapmak isterken arayışlar sürüyor. Sağ bekte ikinci yarıda Martin Linnes'in görev yapacağı Galatasaray'da, sol beke de Saracchi transferi yapıldı ve bek sorunu ortadan kalktı.

Sezonun başından itibaren savunmada sıkıntı çeken 'nin, bir stoper ve sol bek almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-lacivertliler bu bölgeye 'i kattı ve stoper sorununu nispeten ortadan kaldırdı. Ancak şartların oluşması halinde bir stoper transferi daha yapabilir. Kanarya'nın bir diğer önceliği de sol bek. Bu konuda arayışlar hala sürerken Ricardo Rodriguez ismi ön plana çıkıyor.

da transferde savunmasını düşünerek başladı. Fırtına, ön libero pozisyonuna Ndiaye'yi ederken orta sahasına büyük bir enerji katmış oldu. Bordo-mavililerin şimdiki planı ise stoper transferi. , Fenerbahçe'nin uzun süre uğraştığı ve 'a kadar getirdiği yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
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