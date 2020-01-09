Yüzde diye bir şey yok 5 ay sonra şampiyonuz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin Belek kampında Ozan Tufan'dan sonra dün basının karşısına çıkan isim Tolga Ciğerci oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu,sorusuna, "Yüzde diye bir şey yok. Bizim hedefimiz şampiyonluk. 5 ay sonra takımla şampiyon olmak istiyorum. Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Biz Fenerbahçe'yiz ve hedefimiz belli. Türkiye Kupası'nı da alacağız" dedi."Her gün 'Ayağın nasıl oldu?' diye soruyorlardı. 1.5 sene oynamadım ama hiç pes etmedim. Başkanım,dedi. Bu sözleri başkan derse oyuncu üzerindeki baskı da bitmiş olur.(Alanya maçı).Herkesle iyi anlaşıyorum amaMilli Takım'ı kalbimle seçtim. Umarım tekrar çağrılırım."