Yüzde diye bir şey yok 5 ay sonra şampiyonuz

Fenerbahçe'nin Belek kampında Ozan Tufan'dan sonra dün basının karşısına çıkan isim Tolga Ciğerci oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'Şampiyonluk şansını yüzde kaç görüyorsun'
sorusuna, "Yüzde diye bir şey yok. Bizim hedefimiz şampiyonluk. 5 ay sonra takımla şampiyon olmak istiyorum. Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Biz Fenerbahçe'yiz ve hedefimiz belli. Türkiye Kupası'nı da alacağız" dedi. Ciğerci'nin diğer satır başları şöyle:
İLK GOLÜM BAŞKANIM İÇİNDİ
"Her gün 'Ayağın nasıl oldu?' diye soruyorlardı. 1.5 sene oynamadım ama hiç pes etmedim. Başkanım, 'Sen sadece sağlığına kavuşmayı hedefle'
dedi. Bu sözleri başkan derse oyuncu üzerindeki baskı da bitmiş olur. İlk golüm başkanım içindi.
(Alanya maçı). Boş mukaveleye imza atarım.
Herkesle iyi anlaşıyorum ama en iyi dostum Mehmet Ekici.
Milli Takım'ı kalbimle seçtim. Umarım tekrar çağrılırım."