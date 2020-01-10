Damien Comolli topu başkana attı, ipler koptu

Fenerbahçe'de, Damien Comolli dönemi sona eriyor. Yaptığı fyasko transferlerle büyük tepki çeken Fransız futbol adamı ile yönetimin arasındaki kriz en son 'Falette' hamlesiyle iyice derinleşti. Olaylar şöyle gelişti: Taraftarlar, bu sezon bir maçta forma giyen Falette'nin alınmasıyla sosyal medyada 'Çöp' yorumu yaparken, Comolli'ye de 'İstifa' çağrısında bulundu. Ağır eleştirilere dayanamayan Fransız Sportif Direktör kulüpten izinsiz Twitter hesabı açtı ve "Falette'nin kiralanmasına, takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi. Başkanımızın bu kararına saygı duyulmalı" diyerek topu Başkan Ali Koç'a attı. Rogon Ajansı ile anlaştığı haberlerini de yalanlayan Comolli, "Bu ajans ile Tolga ve Gustavo için anlaşmamız vardı. Rogon ve benim aramda anlaşma olduğu yönünde iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız" ifadesini kullandı. Bardağı taşıran bu sözler üzerine Başkan Ali Koç, Antalya'da kampta bulunan Fransız futbol adamını dün İstanbul'a çağırdı. Yolların her an ayrılabileceği belirtildi.Yönetim, Comolli'nin yaptığı açıklamalardan sonra yardımcısı Selenay Gürgenç'in görevine son verdi. Bu hamle "Comolli'ye operasyon yapılıyor" yorumlarını getirdi.

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