Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Bir stoper daha geliyor...

bombasını patlatıyor! Bir stoper daha geliyor...

'in ilk yarısını 4'üncü sırada bitiren transferde atağa kalktı. Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler defans hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Kanarya'ya yeni isimleri kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Falette transferi gibi Fenerbahçe yeni stoperini de 'dan getirecek. İşte Fenerbahçe ile adı geçen son isim ve detayları...

Giriş Tarihi: 10.1.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 21:27
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Bir stoper daha geliyor...

'de ara dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli Fenerbahçe'yi bir ismi daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Bir stoper daha geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN