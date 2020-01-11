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Son dakika haberi: bombayı patlatıyor!

'in ilk yarısını 4'üncü sırada bitiren transferde atağa kalktı. Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler defans hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Kanarya'ya yeni isimleri kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Falette transferi gibi Fenerbahçe yeni stoperini de 'dan getirecek. İşte Fenerbahçe ile adı geçen son isim ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:29
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

'de ara dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli Fenerbahçe'yi bir ismi daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor!
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