Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Süper Lig'in ilk yarısını 4'üncü sırada bitiren Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler defans hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Kanarya'ya yeni isimleri kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Falette transferi gibi Fenerbahçe yeni stoperini de Almanya Bundesliga'dan getirecek. İşte Fenerbahçe ile adı geçen son isim ve son dakika transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:28Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:29
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli Fenerbahçe'yi bir ismi daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.