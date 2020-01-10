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1 - 0

'in için hazırlıklarını 'da sürdüren , devre arasındaki ikinci hazırlık maçını yaptı. Trabzonspor'un hazırlık maçları taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle beklenirken, bordo-mavililer maçının ardından ikinci hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Saat 15.30'da başlayan karşılaşmada kazanan Sörloth'un tek golüyle Trabzonspor oldu.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 17:56
Trabzonspor 1 - 0 Partizani Tirana

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında Partizani Tirana ile karşılaştı. İlk hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, maça çoğu futbolcusundan yoksun çıkmıştı. Trabzonspor, Partizani karşısına ise ilk 11'ine yakın bir kadro ile çıkarken Sörloth'un tek golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani


TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPINDAN SATIR BAŞLARI

2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

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Trabzonspor 1 - 0 Partizani Tirana
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