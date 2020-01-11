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'de günün merakla beklenen maçında yönetimindeki , lider 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet alan ve yükselişe geçmek isteyen Tottenham 30 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 11 maçını kazanan Kırmızılar ise 58 puanla sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 20:57
CANLI | Tottenham - Liverpool

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında son 11 maçını lider Liverpool'u konuk ediyor. Whit Hart Lane'de oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetiyor. Müsabaka S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

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İlk 11'ler

Tottenham: Gazzaniga; Sánchez, Alderweireld, Tangana; Aurier, Winks, Eriksen, Rose; Lucas, Dele; Son

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino

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CANLI | Tottenham - Liverpool
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