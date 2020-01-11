CANLI | Tottenham - Liverpool

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında son 11 maçını lider Liverpool'u konuk ediyor. Whit Hart Lane'de oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetiyor. Müsabaka S Sport'tan naklen yayınlanıyor.
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İlk 11'ler
Tottenham: Gazzaniga; Sánchez, Alderweireld, Tangana; Aurier, Winks, Eriksen, Rose; Lucas, Dele; Son
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold; Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino