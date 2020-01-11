Kartal berabere kaldı, Lens sakatlandı

KARİUS

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ, Antalya kampını Altınordu beraberliği ile tamamladı: 2-2. İdeal kadrosuyla sahaya çıkan siyahbeyazlıların gollerini Lens ve Burak Yılmaz kaydetti. Rakibin ilk golünde Karius, güneş ışığından göremeyerek topu kendi ağlarına gönderdi. Vida'nın hatasını ise Hüseyin affetmedi. Bu arada Lens 64. dakikada sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kaldı. Karşılaşmaya siyah-beyazlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sevgi gösterisinde bulunurken, "Fikret Orman paralar nerede" diye tezahürat yaptı.ALTINORDU ile oynanan hazırlık maçının 11. dakikasında Loris Karius'un kendi kalesine attığı gol şaşkınlık yarattı. Soldan yapılan ortada top Karius'a gitti. 26 yaşındaki Alman kaleci ellerine gelen topun kontrolünü kaybedince meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Karius'a büyük tepki gösterirken, takım arkadaşları da şaşkınlık yaşadı.