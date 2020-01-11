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Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? (Canlı)

İtalya Serie A'da Lazio kendi sahasında 'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip ligde oynadığı son beş maçını da kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını da indirmeyi başarmıştı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Simone Inzaghi ve öğrencileri bu karşılaşmayı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Öte yandan Napoli ise üst üste aldığı kötü sonuçların ardından çıkış yakalamanın peşinde. Peki, ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu maçın canlı takibini ve diğer tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 13:08
Lazio Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Canlı

Lazio Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Futbol tutkunları büyük heyecanla maçın yayın tarihine ve saatine odaklandı. Spor severlerin merakla beklediği karşılaşma bugün ekrana gelecek. İki ezeli rakibin karşılaması bu başlık altından canlı olarak takip edilebilecek. Peki Lazio Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LAZIO NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 3'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

LAZİO NAPOLİ MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER;

LAZIO - Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari; Caicedo, Immobile.

NAPOLI - Ospina; Mario Rui, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz, Allan; Insigne, Milik, Callejon.

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