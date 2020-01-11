Lazio Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? (Canlı)

Lazio Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Futbol tutkunları büyük heyecanla maçın yayın tarihine ve saatine odaklandı. Spor severlerin merakla beklediği karşılaşma bugün ekrana gelecek. İki ezeli rakibin karşılaması bu başlık altından canlı olarak takip edilebilecek. Peki Lazio Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LAZIO NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 3'ten naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

LAZİO NAPOLİ MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER;

LAZIO - Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari; Caicedo, Immobile.

NAPOLI - Ospina; Mario Rui, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz, Allan; Insigne, Milik, Callejon.

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