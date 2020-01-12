Aston Villa Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Aston Villa, taraftarları önünde Manchester City'i konuk edecek. Düşme potasından kurtulmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan ev sahibinde, sakatlanan kaleci Tom Heaton forma giyemeyecek. Pep Guardiola'nın öğrencileri de Leichester City'nin puan kaybettiği haftada rakibinin önüne geçmek ve Liverpool ile olan puan farkını 14'e indirmek için sahada yer alacak. Karşılaşmayı canlı izlemeyi düşünen futbolseverler de 'Aston Villa Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Bu doğrultuda, merak edilenleri sizler için derledik.

ASTON VILLA MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek olan İngiltere Premier Lig 22. hafta maçı, Villa Park Stadı'nda oynanacak. Dev karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Nyland, Konsa, Mings, Hause, Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor, Trezeguet, Grealish, Wesley

Manchester City: Bravo, Rodri, Kyle Walker, Garcia, de Bruyne, İlkay, Mendy, Cancelo, David Silva, Sterling, Gabriel Jesus

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Aston Villa, Manchester City ile oynadığı son 11 Premier Lig karşılaşmasının dokuzunu kaybetti (1G 1B).

Manchester City, Aston Villa ile karşılaştığı son 10 Premier Lig maçının sekizinde kalesinde gol görmedi.

Aston Villa, Premier Lig'de son şampiyonlara karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın tamamında sahadan mağlup ayrıldı.

Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde ocak aylarında deplasmanda oynadığı dört Premier Lig maçının üçünde mağlup oldu (1G).

Premier Lig kariyerinde 174 gol kaydeden Manchester City forveti Sergio Agüero, lig tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu olma unvanını Thierry Henry'nin elinden almak için sahaya çıkıyor (175).