Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi! Yeni Malatyaspor'a 40 bin Euro ödenecek

Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor.

40 BİN EURO ÖDENECEK

Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak. Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor'un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatyaspor'un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

ADİL GEVREK: BEŞİKTAŞ'A YAKIŞTIRAMADIM

ADİL GEVREK "ETİK DEĞİL" DEMİŞTİ

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek "Anlaşma tamam" haberlerinin artmasının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı eleştirmişti

Gevrek şunları söylemişti:

Bizi kimse aramadı. Zaten kiralık oyuncumuz. 2 seneliğine kiralamıştık. Bizi aramadan Beşiktaş'ın görüşmesi etik değil. Biz onların aramasını beklerdik. Fenerbahçe de geçen sene oyuncumuzu aldı ama hep bizimle görüştüler. İtalyan kulübüyle görüşüp anlaşma durumu olabilir Beşiktaş'ın, yine de bizi aramalarını beklerdik.

"BİZ ZATEN İZİN VERDİK"

Biz oyuncuya da menajerine de zaten izin verdik. 'Gidin, görüşün' dedik ama 'kulüpler de anlaşmalı' diye de ekledik. Bize 'Kulüp sizi arayacak' dediler. 2 gün önce bunu söylediler. Hala arayan yok. Ben de ne diyeyim, 'Bizi neden aramadınız?' diyemem.