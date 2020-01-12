CANLI | PSG Monaco - Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain Monaco CANLI TAKİP ET!

Fransa Ligue 1, 20 hafta kapanış karşılaşmasında Paris Saint Germain ile Monaco yeşil sahada buluşuyor. Ligin zirvesinde yer alan PSG evinde oynayacağı karşılaşmada Monaco karşısında galibiyet alarak yenilmezlik serisine bir yenisini eklemenin peşinde. Diğer yandan bu keyifli karşılaşmayı takip ederek heyecanlı anlara ortak olmak isteyen sporseverler arama motorlarında yoğun şekilde PSG Monaco canlı takip şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor. 45 puanla ligde zirvenin ismi olan PSG ile 28 puanla 9. sırada yer alan Monaco'nun kıran kırana geçecek karşılaşmasını haberimizde yer alan canlı takip linki vasıtasıyla dakika dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İşte PSG Monaco maçı canlı takip linki ve maçın diğer gelişmeleri...