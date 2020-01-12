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, final karşılaşmasında ile karşı karşıya geliyor. Eflatun beyazlılar yarı finalde Valencia'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselirken 'nin öğrencileri hafızalardan çıkmayacak maçta Barcelona'yı 3-2 ile geçerek final biletini almıştı. 21.00'de başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 22:02
CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid

İspanya Kral Kupası final maçında Real Madrid, Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. TSİ 21.00'de başlayan ve Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sanchez Martinez yönetiyor. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Real Madrid 0-0 Atletico Madrid | Canlı takip ve istatistikler için tıklayın

İlk 11'ler

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Fede Valverde; Modric, Isco; Jovic

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Saúl, Thomas, Héctor Herrera, Correa; Joao Felix, Morata

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CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid
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