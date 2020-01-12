CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid

İspanya Kral Kupası final maçında Real Madrid, Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. TSİ 21.00'de başlayan ve Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Sanchez Martinez yönetiyor. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Real Madrid 0-0 Atletico Madrid | Canlı takip ve istatistikler için tıklayın
İlk 11'ler
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Fede Valverde; Modric, Isco; Jovic
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Saúl, Thomas, Héctor Herrera, Correa; Joao Felix, Morata