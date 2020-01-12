Cenk 29 dakika oynadı İbrahimovic siftah yaptı

MİLLİ oyuncumuz Cenk Tosun, transferinden 1 gün sonra Crystal Palace formasını Arsenal karşısında giydi. Yıldız futbolcu 68. dakikada oyuna girerken mücadele 1-1 sona erdi.
12. dakikada Arsenal'in golünü atan Aubameyang 67'de kırmızı kart gördü. Crystal Palace'ın golü ise 54'te Jordan Ayew'den geldi. Cenk, uzatmalar dahil 29 dakika sahada kaldı. 11 kez topla buluşurken hiç şut atamadı.
Öte yandan İtalya Ligi'nde Zlatan İbrahimovic Milan forması ile ilk golünü Cagliari'ye attı. İsveçli golcü deplasmanda oynanan mücadelenin 64. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Hakan Çalhanoğlu ise 63. dakikada oyundan çıktı.