Fenerbahçe'nin yıldızı Isla'nın eşinden ayrılık açıklaması

Maurucio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şilili oyuncunun yakın bir dönemde ülkesine döneceğini söyledi.

Şili'de yayın yapan Chilevision televizyonuna konuşan Caldirola, Maurucio Isla'nın Universidad Catolica'ya döneceğini ifade etti.

Caldirola, şöyle konuştu:

"Şimdi olmasa da Mauricio bir gün yeniden Universidad Catolica'da oynayacak. Buraya gelmeyi çok istiyor. Bana, fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söyledi."

FENERBAHÇE 2 MİLYON DOLAR TALEP ETTİ

Boca Juniors'un Fenerbahçe'den Şilili sağ bek Mauricio Isla için teklif yaptığı doğrulandı.Arjantin'den Tele 13'ün haberine göre; Fenerbahçe, Mauricio Isla için Boca Juniors'tan 2 milyon dolar bonservis bedeli istedi. Boca tarafı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isla için bu bonservis bedelini yüksek bularak görüşmeleri yavaşlattı.

Boca Juniors cephesinden TV kanalına yapılan açıklamada, "1 ay önce kulüp olarak Isla'nın menajeriyle temasa geçtik ve transfer durumunu sorduk. Ardından, kulüple de görüşmeler yaptık. Ancak, son günlerde pazarlıklar durma noktasına geldi. Çünkü, Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu nedenle Isla için önemli bir bedel talep ediyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 11 MAÇTA 3 ASİST!

Kariyerinde Catolica, Udinese, Juventus, QPR, Marsilya formaları da giyen Isla, 2017 yazında bonservissiz olarak Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. 31 yaşındaki sağ bek, bu sezon 11 lig maçında oynadı ve 3 asist yaptı.