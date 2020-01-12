Futbola şiddetle değil gönülden bağlan

"Spor rekabetten önce oyundur. Hileye yer yoktur, rekabette dahi dostluk dışlanamaz"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Projeye neden ihtiyaç duyulduğundan, atılan adımlara ve yapılacak yeni çalışmalara kadar birçok konu hakkında bilgi verenBu projede spordaŞunu unutmamalıyız ki spor rekabetten önce oyundur. Burada hileye asla yer yoktur, rekabet ortamında dahi dostluk dışlanamaz. İşte biz proje kapsamındakikampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolseverlerediyoruz. Oyuncudan taraftarlara, ailelerden yönetim ve medyaya kadar futbolun ulaştığı her yerde şiddet ve nefretin önüne geçmeyi amaçladık.UTANÇ verici saldırılar hem oyuncular üzerinde hem de toplum üzerinde derin etkiler bırakıyor ve futbolun toplumlarda nefret ve hoşgörüsüzlüğe yol açtığı algısına neden oluyor. Bu bağlamda, adlarının ırkçı olaylarla anılmasını istemeyen futbol kulüpleri, futbolda hoşgörü ve saygı gibi değerleri ön plana çıkararak takımla ilgili oluşturulacak pozitif algının taraftar tarafından benimsenmesini ve davranışlarını olumlu yönde şekillendirmesini sağlayabilirler.Ülkemizde Fair-Play'in yaygınlaşmasını istiyorsak, genç yaşlarda sporcularımıza verilecek kapsamlı eğitimlerle elde edileceğini unutmayalım. Oyunculardan mutlak zafer beklentisi, Fair-Play olgusunun değerini azaltacak ve oyunlara hırsın hakim olmasına neden olacaktır."TOPLUMA olumlu yansımaları olacak örnek davranış ve söylemleri teşvik ederken, sahadaki kötü amaçlı davranışlarla da mücadele etmeliyiz. Futbolun bizi birbirimize bağlayan gücüne inanıyorum ve faydasız tartışmalarla buna gölge düşürülmemesi gerektiğini düşünüyorum.

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