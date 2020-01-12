"Spor rekabetten önce oyundur. Hileye yer yoktur, rekabette dahi dostluk dışlanamaz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sporda Şiddetsiz İletişim'
projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Projeye neden ihtiyaç duyulduğundan, atılan adımlara ve yapılacak yeni çalışmalara kadar birçok konu hakkında bilgi veren Altun'un açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle: "
Bu projede sporda şiddetsiz iletişimi hayata geçirmenin yanı sıra rakibin yeniden tanımla nması da amaçlandı.
Şunu unutmamalıyız ki spor rekabetten önce oyundur. Burada hileye asla yer yoktur, rekabet ortamında dahi dostluk dışlanamaz. İşte biz proje kapsamındaki "Rakibine Jest Yap"
kampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolseverlere "Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan"
diyoruz. Oyuncudan taraftarlara, ailelerden yönetim ve medyaya kadar futbolun ulaştığı her yerde şiddet ve nefretin önüne geçmeyi amaçladık.
MUTLAK ZAFER BEKLENTİSİ HIRSA NEDEN OLACAKTIR
UTANÇ verici saldırılar hem oyuncular üzerinde hem de toplum üzerinde derin etkiler bırakıyor ve futbolun toplumlarda nefret ve hoşgörüsüzlüğe yol açtığı algısına neden oluyor. Bu bağlamda, adlarının ırkçı olaylarla anılmasını istemeyen futbol kulüpleri, futbolda hoşgörü ve saygı gibi değerleri ön plana çıkararak takımla ilgili oluşturulacak pozitif algının taraftar tarafından benimsenmesini ve davranışlarını olumlu yönde şekillendirmesini sağlayabilirler. Futbolda rakip takım oyuncularının birbirlerine karşı sergiledikleri saygı ve nezaket, bizlere oyunun değil insani değerlerin öncelik olduğunu hatırlatması bakımından önemlidir.
Ülkemizde Fair-Play'in yaygınlaşmasını istiyorsak, genç yaşlarda sporcularımıza verilecek kapsamlı eğitimlerle elde edileceğini unutmayalım. Oyunculardan mutlak zafer beklentisi, Fair-Play olgusunun değerini azaltacak ve oyunlara hırsın hakim olmasına neden olacaktır."
GÜCE GÖLGE DÜŞMESİN
TOPLUMA olumlu yansımaları olacak örnek davranış ve söylemleri teşvik ederken, sahadaki kötü amaçlı davranışlarla da mücadele etmeliyiz. Futbolun bizi birbirimize bağlayan gücüne inanıyorum ve faydasız tartışmalarla buna gölge düşürülmemesi gerektiğini düşünüyorum.