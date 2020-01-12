“Kulüplerimiz kalkınma planlarını hazırlamalı!”

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak olan'nda Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağını söyledi. Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek-anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var.Çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız" dedi. Çalıştayın ilk iki gününde Türk futboluna dair sunumlar yapılacak. Üçüncü gününde ise spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda değerlendirilecek.