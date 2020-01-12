Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Real Madrid Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

Real Madrid ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek olan İspanya Süper Kupası final maçı yaklaştıkça heyecan kat sayısı da giderek artıyor. Suudi Arabistan'da oynanacak dev mücadele, dünya genelinde de onlarca ülkeden canlı takip edilecek. Derbi özelliği taşıyan karşılaşmada, her iki takım da İspanya Süper Kupası'nı kazanabilmek için sahada yer alacak. Zidane ve Simeone'nin en iyi ilk 11'lerini sahaya süreceği mücadele, ülkemizden de canlı izlenebilecek.

REAL MADRID ATLETICO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan'da oynanacak olan İspanya Süper Kupası Atletico Madrid Real Madrid final maçı, tüm dünya genelinden takip edilecek. Zorlu karşılaşma, ülkemizde de naklen ve şifresiz olarak aktarılacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, Real Madrid Atletico Madrid maçının saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği hakkında bilgi edinebilir; kıran kırana bir mücadele olması beklenen mücadele hakkında son bilgilere ulaşabilirsiniz.