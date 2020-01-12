Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Roma Juventus hangi kanalda yayınlanacak?

maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Roma Juventus hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A’da zirveyi yakından ilgilendiren maçta ve karşı karşıya geliyor. İki köklü ekibin büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşması öncesi futbolseverler, Roma Juventus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını araştırıyor. ’ın karşılaşmaya Juventus forması ile ilk 11’de başlaması bekleniyor. Bu sebeple Türk sporseverlerin maça ilgisi yüksek. İşte Roma Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak başta olmak üzere maça ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 12.1.2020 11:57
Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Roma Juventus hangi kanalda yayınlanacak?

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını terlettiği Juventus, bu akşam zirvenin iddialı adayların Roma ile karşı karşıya gelecek. Serie A 19. hafta maçı Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 18 maçta topladığı 35 puanla ligin dördüncü sırasında yer alan Roma, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak üst sıralara yaklaşmak, Juventus ise maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alan Inter'den koltuğu devralmak istiyor. Peki ligdeki liderlik yarışını yakından ilgilendiren Roma Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

ROMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren Roma Juventus maçı 12 Ocak Pazar günü saat 22:45'te başlayacak.

ROMA JUVENTUS HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak heyecan dolu maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Lopez, Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Perotti, Zaniolo, Dzeko.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro, Pjanic, Rabiot, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

MAÇ ÖNCESİ SATIR BAŞLARI

18 maç sonunda topladığı 45 puanla Inter'in hemen ardında ikinci sırada yer alan Juventus bu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 17 gol yedi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk sekiz maçtan üç galibiyet çıkarabilen Roma ise sonrasında toparlandı ve 18 maç sonunda 35 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu.

İki takımın kendi arasında oynadığı son on maçın yedisinde ev sahibi ekipler galibiyete uzanırken üç maç beraberlikle bitti ve deplasman takımları maç kazanamadı.

Juventus'un bu sezon puan kaybı yaşadığı dört lig maçının üçü deplasmanda geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Roma Juventus hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN