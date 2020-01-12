Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Roma Juventus hangi kanalda yayınlanacak?

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını terlettiği Juventus, bu akşam zirvenin iddialı adayların Roma ile karşı karşıya gelecek. Serie A 19. hafta maçı Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 18 maçta topladığı 35 puanla ligin dördüncü sırasında yer alan Roma, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak üst sıralara yaklaşmak, Juventus ise maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alan Inter'den koltuğu devralmak istiyor. Peki ligdeki liderlik yarışını yakından ilgilendiren Roma Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

ROMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren Roma Juventus maçı 12 Ocak Pazar günü saat 22:45'te başlayacak.

ROMA JUVENTUS HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak heyecan dolu maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Lopez, Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Perotti, Zaniolo, Dzeko.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro, Pjanic, Rabiot, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

MAÇ ÖNCESİ SATIR BAŞLARI

18 maç sonunda topladığı 45 puanla Inter'in hemen ardında ikinci sırada yer alan Juventus bu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 17 gol yedi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk sekiz maçtan üç galibiyet çıkarabilen Roma ise sonrasında toparlandı ve 18 maç sonunda 35 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu.

İki takımın kendi arasında oynadığı son on maçın yedisinde ev sahibi ekipler galibiyete uzanırken üç maç beraberlikle bitti ve deplasman takımları maç kazanamadı.

Juventus'un bu sezon puan kaybı yaşadığı dört lig maçının üçü deplasmanda geldi.