Teknik heyet ve oyuncuların ücretleri çok yüksek! indirmemiz lazım

JESSE'Yİ

ONYEKURU

Cengiz, "Kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp, bedava oynamıyor" dediGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün divan kurulu toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken mali tabloya dikkat çekip teknik kadro ve oyuncuların ücretlerinde indirime gideceklerinin sinyalini verdi. Her şeyi UEFA Finansal Fair Play şartlarına göre yaptıklarını belirten Cengiz,Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp, bedava oynamıyor.dedi.FLORYA arazisini nasıl geri aldıklarını da açıklayan Cengiz, tapu üzerinde yazan 'tarla' yazısına yönelik eleştirilere ise şu sözlerle yanıt verdi:Bu Galatasaray camiasının başarısıdır. En önemlisi Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Biz kendi mülkümüzü aldık. Geri alınca dediler ki 'Tarla' aldınız. Biz Emlak Konut'a verirken de tarlaydı, şimdi de tarla.Başkan Mustafa Cengiz, ezeli rakiplerine de taş attı... "Sadece biz ve Trabzonspor'da transferde net ve şeffaf. Başka kimse rakamları açıklamıyor" diyen Cengiz, "Sadece futbolcuların isimlerini açıklıyorlar. Şeffaf ve vizyoner olduğunu söyleyen kulüpler bunu açıklamıyor" ifadesini kullandı. Cengiz, Beşiktaş'ın, Y.Malatya ile temas kurmadan Guilherme ile anlaşmasıyla ilgili ise "Biz FIFA ve TFF kurallarına uygun davranıyoruz" dedi.SITMA olan Onyekuru'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması vatandaşı Sekidika'ya yaradıYABANCI kontenjanında fazlası olan G.Saray, Babel'in ardından Jesse Sekidika'yı da kiralama kararı almıştı. Ancak Onyekuru'nun sıtma hastalığı, değişikliğe neden oldu. Onyekuru'nun hazır hale gelebilmesi bir ayı bulacak olmasından dolayı Jesse'nin takımda tutulmasına karar verildi. Altay ve Adana Demir maçlarında forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, Onyekuru'nun boşluğunu doldurmaya çalışacak. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun ilacını ihmal ettiği için sıtmaya yakalandığını söyledi.İLK maçında Altay'ı 3-1 yenen Galatasaray, Belek kampındaki ikinci sınavında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Cimbom'un tek golünü 7'de Ömer Bayram'ın pasında Feghouli attı. Ahmet Çalık savunmada güven vermedi, Lemina'nın olmadığı Galatasaray orta sahası rahat geçildi, Falcao ise hücumda ağır kaldı. İkinci yarıda forma şansı bulan Jesse Sekidika oyuna hareketlilik kazandırdıysa da başka gol gelmedi.EMRE Taşdemir ve Taylan Antalyalı ile menajeri ortak olan Mert Çetin, stoper arayan Galatasaray'ın listesinde. Roma'da 4 maçta forma giyebilen Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara İtalyanlar olumsuz yanıt vermişti. Aslan'ın teklifini 1.5 yıllık kiralama şeklinde revize edeceği öğrenildi. 23 yaşındaki milli stoper, Euro 2020'yi düşünerek Galatasaray'a sıcak bakıyor.