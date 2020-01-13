Guilherme tamam

PRIJOVIC

EURO

eşiktaş'ta

Beşiktaş'la daha önceden anlaşan Guilherme ve menajeri Marcelo Robalinho, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası28 yaşındaki oyuncunun bu rakamı da kendisinin ödeyeceği belirtildi. Robalinho ise görüşmenin fotoğrafını paylaşarak,dedi. Siyah-beyazlılar, Guilherme'nin bonservisinin sahibi olan Benevento ile 1.5 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor'da 800 bin Euro yıllık ücret alan yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta da aynı rakamı alacağı öğrenildi. Transferin çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.Beşiktaş, forvet sorununu da Guilherme'nin Legia Varşova'da birlikte oynadığı Prijovic'i kadrosuna katarak çözecek. Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Sırp forvet, alacaklarına karşılık Al-İttihad'la olan sözleşmesini feshetmek istiyordu. Ancak kulübünü ikna edemedi.Bu transferin de harcama limiti sorununun aşılmasının ardından resmiyete döküleceği öğrenildi.Hollandalı için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacakBeşiktaş'ta gözden çıkarılan Jeremain Lens'e Suudi Arabistan'dan teklif var. Siyah-beyazlılar, kulübün ismini açıklamazken teklifin 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Kartal, Lens'in takımdan ayrılması ile birlikte 6 aylık maaşına karşılık gelen 1 milyon 150 bin Euro'dan kurtulmuş ve bu oranda transfere kaynak bulmuş olacak. Ankaragücü, Yeni Malatya ve Kayseri'nin kiralamak istediği Tyler Boyd ise Lens'in ayrılması halinde takımda tutulacak.bu sezon 358 milyon TL'lik takım giderinin 340 milyon TL'ye yakın kısmını oyuncu maaşları kapsıyor. Siyahbeyazlılardagibi isimler başta olmak üzere herkesten maaşında indirim talep edilecek. Oyuncuların indirim yapması halinde giderde azalış olacak ve transfer bütçesi açılabilecek.YeniMalatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bize kiralayın, 6 ay oynatıp yeniden parlatayım" dediği Oğuzhan Özyakup'ta ısrarcı… Başkan Çebi ve ekibinin hem oyuncunun eski günlerine dönebilmesi hem de maddi açıdan kulübün elini biraz daha güçlendirmek adına bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında…