Merih golünü attı, sakatlandı

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BUGÜN NELER OLDU

Mifutbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın açılış golünü Merih kaydetti. 21 yaşındaki stoper, 3. dakikada kullanılan serbest vuruşa arka direkte iyi vurdu ve topu filelerle buluşturdu. 10. dakikada ise Ronaldo penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. 19. dakikada Merih, hava topu mücadelesinde yere inerken sakatlandı ve 'Oynayabilirim' demesine rağmen yerini De Ligt'e bırakmak zorunda kaldı. Roma, Perotti'nin penaltı golüyle umutlansa da maç 2-1 sona erdi.