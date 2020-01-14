Beşiktaş'a yeni makine! Robert Mak

BUGÜN NELER OLDU

TFF'nin belirlediği transfer limitini aşmak istemeyen Beşiktaş, takviye konusunda ince eleyip sık dokuyor. Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlıTeknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı. Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor.