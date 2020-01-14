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'a yeni makine!

, birçok pozisyonda oynayabilen Slovak oyuncuyu gündeme aldı. Transfere bütçe arayan siyah-beyazlılar, Zenit ile yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki hakkında araştırma yapıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Beşiktaş'a yeni makine! Robert Mak
TFF'nin belirlediği transfer limitini aşmak istemeyen Beşiktaş, takviye konusunda ince eleyip sık dokuyor. Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı yönetim futbolcu satışı, kiralama, takas ve maaş indirimleri konusunda yoğun şekilde çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi.

YÖNETİM, MENAJERİYLE TEMAS KURDU
Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı. Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Beşiktaş'a yeni makine! Robert Mak
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