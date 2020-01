Guilherme 150 bin Euro’dan vazgeçti

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlı kulübün transferi için her konuda anlaşma sağladığı Guilherme, Beşiktaş forması giyebilmek için önemli bir fedakârlıkta bulundu.Ancak Guilherme, Malatyaspor'daki 110 bin Euro'luk alacağını bırakarak rakamın 40 bin Euro'ya düşmesini sağladı.Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 23 maça çıkan Guilherme bu maçların 14'üne sağ kanatta, 9'una on numara pozisyonunda başladı. Brezilyalı sağ kanattayken 5 gol, 5 asist; on numarayken ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.