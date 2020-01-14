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Guilherme 150 bin Euro’dan vazgeçti

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Guilherme 150 bin Euro’dan vazgeçti
Siyah-beyazlı kulübün transferi için her konuda anlaşma sağladığı Guilherme, Beşiktaş forması giyebilmek için önemli bir fedakârlıkta bulundu. Transfer için sadece 2 milyon TL harcama limiti bulunan Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatyaspor'a 150 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Guilherme, Malatyaspor'daki 110 bin Euro'luk alacağını bırakarak rakamın 40 bin Euro'ya düşmesini sağladı. Kalan parayı da kendi cebinden karşılayacağını bildirerek Beşiktaş'ı büyük bir dertten kurtardı.

Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 23 maça çıkan Guilherme bu maçların 14'üne sağ kanatta, 9'una on numara pozisyonunda başladı. Brezilyalı sağ kanattayken 5 gol, 5 asist; on numarayken ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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