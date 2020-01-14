İşte belgeleriyle hayali transfer çetesi!

Sonrasında çeşitli kalemler altında ailelerden para talep eden sahtekârlar, sürekli internet üzerinden temas kurup bir anda ortadan kayboluyor



ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN AİLELER İSE KESENİN AĞZINI AÇIP ÇETEYİ ZENGİN EDİYOR

Türk kulüpleri adına sahte transfer belgeleri düzenleyen dolandırıcılar, bu yöntemle milyonlarca liralık vurgun yaptı. SABAH, Medipol Başakşehir adına düzenledikleri belge ve yazışmalara ulaştı. Süper Lig kulüplerinin adıyla sahte transfer belgeleri hazırlayan dolandırıcılar, bu belgeler ile milyonlarca liralık vurgun yaptı. Özellikle Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkeleri radarına alan sahtekârlar, Türk kulüplerinin hayallerini kuran genç yeteneklere kulüpler adına hazırladıkları sahte transfer teklifi belgeleriyle giderken, oyuncuları Türkiye'ye getirmek için de binlerce lira talep etti.



SÜREÇ İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLİYOR...

Oyuncuya ulaşan dolandırıcılar kendilerini de düzenledikleri sahte FIFA menajeri belgesiyle Jensen Oniel Anthony olarak tanıtıyor. Amerika'da bulunduğu iddia edilen ama gerçekte olmayan Travia Soccer Agents adına düzenlenen belge ile çocuklara ve ailelerine ulaşılıyor, sonrasında operasyon başlıyor.



70 BİN EURO TEKLİFİ GÖREN PARAYI VERİYOR

PEKI sistem nasıl çalışıyor? Tespit edilen genç çocukların ailelerine sahte belge ile bir kulüpten teklif geliyor. SABAH, Medipol Başakşehir adına düzenlenen sahte evrağa ulaşırken, dolandırıcılar, Tacikistanlı Akhtamov Khamzadzhon adında bir gence gidiyor. Sahtekârlar ilk etapta 750 Euro belge masrafları talep ederken, aynı zamanda Başakşehir kulübü adına açılmış sahte mail adresinden de inandırıcı olması için başkan Göksel Gümüşdağ adına mail atmaktan geri kalmıyorlar. 750 Euro ile başlayan vize ve diğer evrakları daha yüksek bedelli çalışma belgesi ve diğer konular izliyor. Rakamlar da yavaş yavaş artarken önerilen sözleşmedeki en az 70 bin Euro'luk teklifi gören aileler de dolandırıcılara yüklü bir miktar parayı veriyor.



MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

EN az 750 Euro'luk istek ile kapıyı çalan vurguncular sonrasında kademe kademe rakamı yükseltiyor. Aileler çocukları için 'kaz gelecek yerden tavuk esirgemezken' sonunda ise boşa binlerce Euro para ödeyip dolandırılıyor. Bu yolla özellikle Orta Asya ülkelerinde milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.



INSTAGRAM'DAN AVLIYORLAR

Instagram üzerinden avlarına yaklaşan dolandırıcılar profillerinden futbolcu olduğu belli olan çocukların önce bilgilerini kopyalıyor. Ardından sahte belgeler hazırlandıktan sonra kişilerle "Agent_harper_" hesabı üzerinden bağlantıya geçiliyor ve belgeler bu adres üzerinden ailelere iletiliyor. Sonrasında para talepleri geliyor.



ADRESİ BİLE YANLIŞ YAZMIŞLAR!

Konuyla alakalı SABAH'ın ulaştığı Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt belgenin sahteliğini doğrularken, baştan aşağı hataların olduğunu ifade etti. Eröğüt, kulübün transfer belgelerinin hiçbirinde başkan Göksel Gümüşdağ'ın adının olmadığının altını çizdi. Buna ek olarak dolandırıcıların, kulübün adresi olarak yazdıkları yerin İBB Spor Kulübü'nün adresi olduğu da ortaya çıktı.

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