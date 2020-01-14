Jose Sosa: Fişi çekmenin zamanı geldi

YAZICI'NIN

Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa, kulüp dergisine röportaj verdi.* Sezonun ilk yarısında bazı maçlarda fişi çekme noktasında zorlandık.Onun dışında iyi bir yarım sezon geçirdiğimizi düşünüyorum.* Hiçbir zaman sorumluluktan kaçan biri olmadım. Bir maçta topun yakıcı olduğu anlarda sorumluluk almak benim için büyük bir keyif...* Bu sezon özellikle sakatlıklar kâbus gibi üzerimize çöktü diyebilirim.sakatlık beni derinden etkiledi.* Biz hem lig hem de kupayı en üst noktada tamamlamak istiyoruz.Ailesiyle Trabzon'da yaşamaktan keyif aldığını vurgulayan Sosa, "Çocuklar okula ve şehre iyi adapte oldular. Bazen okuldan geldiklerinde evde oyun oynarken Türkçe kelimeler kullandıklarını hatta özellikle rakamları Türkçe söylediklerine şahit oldum. Bu çok güzel. Ben de bazı temel şeyleri anlayabiliyorum. Ancak Türkçe tamamıyla çalışarak öğrendiğim bir dil değil. Konuşma anlamında sıkıntılarım var" dedi.Sezon başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında da övgü dolu konuşan Jose Sosa, "Onun gibi yetenekler kolay bulunmaz. Ayrılmasını istemesek de ayrılabileceğini hissediyorduk" ifadesini kullandı.