MAÇ SONUCU | Napoli 2 - 0 Perugia

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli sahasında Perugia'yı Lorenzo Insigne'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, Serie B ekiplerinden Perugia'yı konuk etti.

GOLLER INSGNE'DEN

Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, rakibi karşısında bulduğu iki penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Penaltı atışlarını kullanan Lorenzo Insigne 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken 38. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

45. dakikada ise maçın üçüncü penaltısı Perugia lehine verildi ancak Pietro Iemmello'nun vuruşunu kaleci David Ospina çıkardı ve gole izin vermedi.

90 dakikanın sonunda Perugia'yı 2-0 mağlup eden Napoli, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.