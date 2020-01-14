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MAÇ SONUCU | 2 - 0 Perugia

son 16 turu mücadelesinde Gattuso'nun ekibi , Serie B temsilcisi Perugia'yı sahasında 2-0 mağlup ederek adını yazdırdı. Napoli'nin 2 golünü de penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 19:21
MAÇ SONUCU | Napoli 2 - 0 Perugia

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli sahasında Perugia'yı Lorenzo Insigne'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, Serie B ekiplerinden Perugia'yı konuk etti.

GOLLER INSGNE'DEN

Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, rakibi karşısında bulduğu iki penaltı golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Penaltı atışlarını kullanan Lorenzo Insigne 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken 38. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

45. dakikada ise maçın üçüncü penaltısı Perugia lehine verildi ancak Pietro Iemmello'nun vuruşunu kaleci David Ospina çıkardı ve gole izin vermedi.

90 dakikanın sonunda Perugia'yı 2-0 mağlup eden Napoli, İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

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MAÇ SONUCU | Napoli 2 - 0 Perugia
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