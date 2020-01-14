Merih Demiral üzüntüye boğdu

RONALDO

Roma maçında Juventus formasıyla ilk golünü attıktan birkaç dakika sonra sakatlanan Merih Demiral'dan kötü haber geldi. MR'a giren milli futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.21 yaşındaki stoperin ameliyat olacağını bildiren Juventus, Merih için,mesajını paylaştı. Bu arada Merih ile birlikte A Milli Takım'dan çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle uzaklaşan oyuncu sayımız 4'e çıktıMerih,dün sosyal medyadan sakatlığı sonrası ilk açıklamayı yaptı. Destek verenlere teşekkür eden milli stoper, EURO 2020'ye yetişeceğini belirterek,ifadelerini kullandı.Sakatlandığı anda yanına koştuğu Merih'e sosyal medyadan da geçmiş olsun dileğinde bulunan Juve'nin yıldızı Ronaldo, "Bağlarının koptuğunu anlamıştım, 'Sakın kendini tehlikeye atma' dedim. Güçlü dönecek. Ona sözüm var, EURO 2020'de rakip olacağız" dedi.Merih'in sakatlığı sonrası futbol kulüplerinden de destek mesajları geldi. Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş gibi Türk kulüplerinin yanında Inter, Roma gibi İtalyan ekipleri de Twitter hesaplarından geçmiş olsun mesajları yayınladılar.Euro 2020'nin açılış maçını oynayacağımız Roma Olimpiyat Stadı'nda önceki akşam hem biz hem de İtalyanlar büyük bir drama tanıklık ettik. Önce Merih, sonra İtalyanların yükselen yıldızı Zaniolo... Merih'in sol diz, Zaniolo'nun sağ diz çapraz bağları koparken iki oyuncuda da menisküs yırtığı tespit edildi. İkisi de sezonu kapadılar ve EURO 2020'de yoklar. Merih, güçlü fiziği ve düzgün karakteriyle Juventus'ta son 5 maçta formayı 80 milyon Euro'luk stoper De Ligt'ten almıştı. Futbol artık acımasız bir tempoda futbolcuların limitlerini zorladığı bir oyun haline geldi. Olympique Lyon'un bir maçta iki futbolcusunun birden çapraz bağları kopalı bir ay oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nın zemininden herkes şikâyetçiydi. Bu sakatlıkları zemine, giyilen krampona ve düşüş anındaki talihsizliğe bağlayanlar da var. Merih'e çok geçmiş olsun. Eskisinden daha güçlü döneceğine emimin.