Sivasspor Yeni Malatya maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ara transfer kamp dönemini tamamlayan Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, bu hafta sonu başlayacak ligin ikinci yarısı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu geçmesi beklenen maç öncesi sporseverler, Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte iki takımdan maç öncesi satır başları…

SİVASSPOR YENİ MALATYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig'in iddialı iki Anadolu ekibinin maçı 14 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sivas Yeni Malatya maçı Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu A Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

MALATYA'DAN SİVAS'A GÖZDAĞI

Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ligden önce kupada Sivasspor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp 2. yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.