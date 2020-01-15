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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Terim'den sürpriz ilk 11...

son 16 turu ilk maçında Karadeniz temsilcisi , kendi sahasında 'ı ağırlıyor. Galatasaray'da yeni transferler Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika lisansları çıkmadığı için maç kadrosunda olmayacak. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Futbolseverler bu sorunun cevabını araştırıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Rize temsilcisi de ligin son haftalarında aldığı puanlarla morallendi. Kadroya önemli isimler katılmasından memnun olan taraftarlar maç saatini bekliyor. Galatasaray'da ise gözler Kolombiyalı golcü Radamel Falcao da olacak...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 10:30
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Terim'den sürpriz ilk 11...

Galatasaray, Tuzlaspor'a ilk maçta kendi sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra deplasmanda Nagatomo, Falcao, Feghouli ve Belhanda'nın golleriyle 4-0 kazanarak tur atlamıştı. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? araması saatler geçtikçe Galatasaray taraftarı başta olmak üzere futbolseverler bu soruların cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takımın muhtemel ilk 11'lerini karşılaşmanın hakemini bulabilirsiniz.

Süper Lig'e Steve N'zonzi, Lemina, Seri, Ryan Babel ve Radamel Falcao gibi flaş transferlerle başlayan, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle start veren Galatasaray, Avrupa'da istediği başarıyı elde edemedi. Ligde de ikinci yarı daha farklı bir performans göstermek isteyen sarı kırmızılılarda Ryan Babel Ajax'a kiralanırken Onyekuru, Saracchi ve Jesse Sekidika kadroya katıldı. Fatih Terim, yabancı sınırı nedeniyle lisansları çıkmayan Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'den bu akşam faydalanamayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Terim'den sürpriz ilk 11...
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