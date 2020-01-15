Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor Beşiktaş CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Erzurumspor'a konuk olacak. Devre arası transfer döneminin durgun takımlarından olan siyah beyazlı takım, lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş, kupada da iddialı ilerleyişini sürdürürken, son 16 turu ilk maçında avantajlı bir skor alıp İstanbul'da işi bitirmek istiyor. Diğer tarafta Erzurumspor ise 2. Lig'de şampiyonluk yarışı verirken, kupada da sürprize imza atmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?' aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin ayrıntılarından 'Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtını bulabilir, canlı izle linkine ulaşabilirsiniz…

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ CANLI

Önceki turda 24Erzincanspor'u kupanın dışına itmeyi başaran Beşiktaş, son 16 turunda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Erzurumspor Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler…