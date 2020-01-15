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maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Erzurumspor Beşiktaş CANLI izle

son 16 turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Yedek ağırlı bir kadroyla sahaya çıkacak olan Beşiktaş, 7 tane as oyuncusunu Erzurum kafilesine katmadı. Futbolseverler karşılaşma öncesi ‘ maçı hangi kanalda, saat kaçta?’ aratmalarını gerçekleştiriyor. -8 derece havada oynanacak mücadeleden, Avcı ve öğrencileri avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Diğer tarafta Erzurumspor ise 2. Lig’de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verirken, kupada da sürpriz yapmak istiyor. Haberimizin içerisinden ‘?’ sorusunun yanıtını, canlı izle linkini bulabilir, karşılaşma öncesi bilgilere ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:54
Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor Beşiktaş CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Erzurumspor'a konuk olacak. Devre arası transfer döneminin durgun takımlarından olan siyah beyazlı takım, lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş, kupada da iddialı ilerleyişini sürdürürken, son 16 turu ilk maçında avantajlı bir skor alıp İstanbul'da işi bitirmek istiyor. Diğer tarafta Erzurumspor ise 2. Lig'de şampiyonluk yarışı verirken, kupada da sürprize imza atmak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?' aratmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin ayrıntılarından 'Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtını bulabilir, canlı izle linkine ulaşabilirsiniz…

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ CANLI

Önceki turda 24Erzincanspor'u kupanın dışına itmeyi başaran Beşiktaş, son 16 turunda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Erzurumspor Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler…

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